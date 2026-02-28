Ричмонд
Почти 40 человек тушат пожар на НПЗ в Краснодарском крае: что известно о последствиях атаки ВСУ

Оперштаб: резервуар и прилегающая к нему территория горят на НПЗ на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 28 февраля украинские дроны атаковали Краснодарский край. В результате на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящий момент горят резервуар и прилегающая к нему территория. Об этом оповестили в оперштабе Краснодарского края.

Атака пришлась по НПЗ в Каневском районе. Всего к ликвидации пожара привлечено 39 человек. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

«Привлечено 13 единиц техники. Задействованы в том числе специалисты МЧС России по Краснодарскому краю», — сказано в материале.

ВСУ также атаковали Брянскую область. Ночью 28 февраля боевики выпустили по территории региона несколько дронов-камикадзе. В результате ранения получил житель населенного пункта Кистер. Его доставили в больницу. В регионе также повреждено пять автомобилей.