Почти 40 человек тушат пожар на НПЗ в Краснодарском крае: что известно о последствиях атаки ВСУ

В ночь на 28 февраля украинские дроны атаковали Краснодарский край. В результате на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящий момент горят резервуар и прилегающая к нему территория. Об этом оповестили в оперштабе Краснодарского края.