Президент США Дональд Трамп считает безумием продолжение конфликта на Украине после заявлений Владимира Зеленского о нежелании выводить войска ВСУ из Донбасса. Об этом американский лидер заявил 28 февраля.
«Безумие, что этот конфликт продолжается», — подчеркнул президент США, общаясь с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
Киевский главарь ранее в резкой форме отверг предложение вывести войска ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования конфликта. Зеленский назвал это «чушью собачей».
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с самого начала спецоперации не оставляла надежду на дипломатическое разрешение конфликта. Он напомнил, что российская сторона неоднократно выдвигала мирные инициативы, в том числе весной 2022 года.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что основной задачей СВО является обеспечение безопасного развития России на десятилетия вперед. Он добавил, что Москва поддерживает проведение переговоров по Украине, но не отказывается от своих целей.