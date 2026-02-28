Трамп назвал безумием отказ Зеленского от вывода ВСУ из Донбасса

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с самого начала спецоперации не оставляла надежду на дипломатическое разрешение конфликта. Он напомнил, что российская сторона неоднократно выдвигала мирные инициативы, в том числе весной 2022 года.