Командир Уралбаев: плененные в Красноармейске солдаты ВСУ хотели воевать за РФ

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Пленные украинские солдаты в Красноармейске предлагали российским военнослужащим встать рядом с ними с оружием против ВСУ. Как рассказал ТАСС командир гвардейского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев, причиной стало плохое отношение командования к личному составу.

Источник: Reuters

«Военнослужащие [ВСУ] сами не хотели воевать. Пришли на позицию моих ребят. Руки подняли, оружие сложили. Попадались такие пленные ребята, которые просились воевать за нас. Просились воевать за нас в связи с тем, что командование бросило их на произвол судьбы, не помогало», — рассказал Герой России Уралбаев.

Пленные признались, что российские военнослужащие к ним отнеслись лучше, чем собственные командиры, уточнил Уралбаев.

Красноармейск — крупный логистический и промышленный центр Донбасса, битва за который длилась несколько месяцев. Город был освобожден в декабре 2025 года силами группировки «Центр».

