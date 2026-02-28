Командир Уралбаев: плененные в Красноармейске солдаты ВСУ хотели воевать за РФ

«Военнослужащие [ВСУ] сами не хотели воевать. Пришли на позицию моих ребят. Руки подняли, оружие сложили. Попадались такие пленные ребята, которые просились воевать за нас. Просились воевать за нас в связи с тем, что командование бросило их на произвол судьбы, не помогало», — рассказал Герой России Уралбаев.