«Нужно проснуться»: Запад не справляется с запросами Украины по поставкам ПВО

Politico: Запад не может обеспечить Украину системами ПВО из-за провала PURL.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны в рамках программы PURL. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что оборонная промышленность не смогла оперативно нарастить производство и ускорить процедуры согласования поставок устаревших систем, несмотря на острую потребность Киева в средствах ПВО.

«Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться», — цитирует анонимного помощника конгрессмена США газета.

Издание подчеркивает, что даже при закупках ЕС вооружений из американских резервов для Украины процесс осложняется нехваткой мощностей у ВПК и длительными сроками поставок со стороны Вашингтона. Сами системы Patriot трудно получить из-за ограниченных запасов у США.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не допустит нового перевооружения Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не намерена мириться с ситуацией, при которой Киев сможет восстановить военный потенциал, получить передышку и вновь использоваться против России.

