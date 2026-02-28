Западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны в рамках программы PURL. Об этом сообщает Politico.
Издание отмечает, что оборонная промышленность не смогла оперативно нарастить производство и ускорить процедуры согласования поставок устаревших систем, несмотря на острую потребность Киева в средствах ПВО.
«Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться», — цитирует анонимного помощника конгрессмена США газета.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не допустит нового перевооружения Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не намерена мириться с ситуацией, при которой Киев сможет восстановить военный потенциал, получить передышку и вновь использоваться против России.