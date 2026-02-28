Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 195 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 175. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 205 и до 390 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли около 265 солдат в зоне группировки «Восток» и свыше 40 в зоне ответственности группировки «Днепр».