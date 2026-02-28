Ричмонд
ВС России уничтожили сеть опорников ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, в ходе разведки было установлено, что ВСУ использовали укрепленные позиции как единую систему опорных пунктов с разветвленными ходами сообщений, обеспечивавшую удержание рубежа и прикрытие передвижения подразделений на переднем крае.

«Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам 152-мм орудий 2А36 “Гиацинт-Б” 35-й армии группировки войск “Восток”. Рассчитав данные для стрельбы, расчеты нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами. Точными попаданиями были уничтожены долговременные огневые точки, укрытия и живая сила противника», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минобороны, при ведении боевой работы артиллерийские расчеты и расчеты подразделений войск беспилотных систем применяют разработанные отечественными специалистами средства связи и управления огнем, а также оборудование для геопривязки артиллерийских систем.

«Разрушение единой системы опорных пунктов нарушило управление и лишило ВСУ возможности организованно удерживать оборону в этом районе проведения специальной военной операции», — добавили в ведомстве.