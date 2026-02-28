Орудия ВС РФ «Гиацинт-Б» в Запорожской области поразили сеть опорников ВСУ

В ведомстве обратили внимание, что артиллерийские расчёты и подразделения войск беспилотных систем в рамках выполнения своих задач используют отечественное оборудование для геопривязки, а также средства связи и управления огнём. В министерстве также отметили, что уничтожение сети опорников нарушило управление ВСУ и помешало противнику удерживать позиции на этом участке фронта.