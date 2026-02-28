Российские артиллеристы из группировки войск «Восток» с помощью орудий 2А36 «Гиацинт-Б» нанесли удары по сети опорных пунктов украинских формирований на запорожском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.
ВСУ использовали укрепления как единую систему, имеющую разветвленные ходы сообщений. Сеть должна была обеспечить удержание позиций и прикрытие передвижения отрядов противника. Российские военные выявили её в ходе разведки. Координаты целей передали артиллеристам 35-й армии Вооружённых сил РФ.
«Рассчитав данные для стрельбы, расчёты нанесли серию ударов осколочно-фугасными боеприпасами. Точными попаданиями были уничтожены долговременные огневые точки, укрытия и живая сила противника», — подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве обратили внимание, что артиллерийские расчёты и подразделения войск беспилотных систем в рамках выполнения своих задач используют отечественное оборудование для геопривязки, а также средства связи и управления огнём. В министерстве также отметили, что уничтожение сети опорников нарушило управление ВСУ и помешало противнику удерживать позиции на этом участке фронта.
Напомним, ранее сообщалось, что под Красноармейском в ДНР группировка «Центр» российских войск ликвидировала бронетехнику, пункты управления беспилотниками и коптеры украинских формирований с боеприпасами и продовольствием.