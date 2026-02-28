Украинская армия существенно теряет в личном составе. Сообщается о неудачах ВСУ в Сумской области. По словам родственников десантников, фиксируются массовые потери под Сумами. Об этом оповестили в силовых структурах РФ, цитирует РИА Новости.
Украинцы рассказывают свои трагичные истории в соцсетях, отметил источник. Матери мобилизованных солдат пожаловались на отправку своих детей на первые линии. При этом они не имеют никакого опыта ведения боя. По словам родных, командование ВСУ не провело нормальной подготовки.
«Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино», — поделились в силовых структурах России.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ. По его словам, Киев столкнулся с этой проблемой уже давно. Зеленский при этом заявил, что ВСУ принимают по 30−34 тысячи украинцев каждый месяц. Однако вопрос нехватки живой силы остается.