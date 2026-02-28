Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ. По его словам, Киев столкнулся с этой проблемой уже давно. Зеленский при этом заявил, что ВСУ принимают по 30−34 тысячи украинцев каждый месяц. Однако вопрос нехватки живой силы остается.