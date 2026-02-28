Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников

Еще 22 вражеских дрона сбили над территорией Брянской и 16 — над Белгородской областей, четыре БПЛА — над Кубанью, по два — над Курской и Калужской областями, а также один БПЛА — над территорией Тульской области, добавили в оборонном ведомстве.