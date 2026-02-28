Массированная атака на Крым: сбито 50 беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 40 БПЛА — над территорией Республики Крым и 10 — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Еще 22 вражеских дрона сбили над территорией Брянской и 16 — над Белгородской областей, четыре БПЛА — над Кубанью, по два — над Курской и Калужской областями, а также один БПЛА — над территорией Тульской области, добавили в оборонном ведомстве.
Вечером в пятницу над Севастополем отразили вражескую атаку. Были сбиты три воздушные цели в районе Северной стороны, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
Ночью на Кубани после падения обломков беспилотников загорелся резервуар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района.