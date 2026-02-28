Боец Лука: расчет БПЛА «Севера» уничтожил более 10 боевых машин ВСУ

«С начала года уничтожили более 10 единиц техники противника в Харьковской области. За два месяца этого года мы уничтожили более пяти самоходных и буксируемых гаубиц ВСУ, обстреливающих населенные пункты белгородского приграничья, а также транспортные средства, включая бронеавтомобиль “Козак”, на которых боевики ВСУ совершают ротацию своих сил на позициях», — рассказал он.
По данным Луки, за 2025 год расчет БПЛА уничтожил более 25 единиц техники ВСУ, в том числе гаубицы М777, два танка «Леопард», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Богдана», а также более 10 буксируемых гаубиц.
Как отметили в группировке войск, расчет беспилотных систем 752-го мотострелкового полка «Севера» принимал активное участие в предотвращении попыток вторжения ВСУ на территорию Белгородской области в марте 2025 года.\
«Нам важно, чтобы люди жили здесь спокойно. Мы стараемся ликвидировать орудия, которые обстреливают мирных, и за все это время у нас это получилось», — добавил Лука.