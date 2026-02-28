Марочко: пригород Красного Лимана находится под огневым контролем ВС России

«За истекшую неделю, если мы говорим за Красный Лиман, самые успешные действия наших военнослужащих были на востоке от данного населенного пункта. В целом мы расширили здесь зону контроля, и весь восточный пригород Красного Лимана находится под огневым воздействием и контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Марочко.