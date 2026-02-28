Марочко: пригород Красного Лимана находится под огневым контролем ВС России

Восточный пригород Красного Лимана находится под огневым контролем российских войск. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова прозвучали в беседе с ТАСС.
Как отметил Марочко, за последнюю неделю подразделения продвинулись на востоке от населенного пункта. В результате была расширена зона контроля на данном участке.
«За истекшую неделю, если мы говорим за Красный Лиман, самые успешные действия наших военнослужащих были на востоке от данного населенного пункта. В целом мы расширили здесь зону контроля, и весь восточный пригород Красного Лимана находится под огневым воздействием и контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Марочко.
Он уточнил, что речь идет об усилении позиций на восточном направлении.
Немногим ранее Марочко сообщал, что российские силы готовят позиции для дальнейшего продвижения на Ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, на этом участке идут интенсивные боевые действия, а украинское командование предпринимает попытки стабилизировать ситуацию.