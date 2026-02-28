Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько тысяч человек в Красноармейске. Об этом ТАСС рассказал замкомандира мотострелкового батальона 27-й дивизии группировки войск «Центр» Александр Темников.
По словам военного, украинские войска потеряли значительную часть их подготовленных бойцов в процессе освобождения Красноармейска.
«И в последующем они просто потеряли все эти элитные подразделения, которыми они хвалились, которые они везде в новостях обозначали прямо как защита и оплот», — заявил он.
Темников утверждает, что из города смогла уйти лишь небольшая часть украинских военнослужащих.
Ранее KP.RU писал, что в конце ноября в ходе посещения командного пункта российских войск, президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Вооруженными силами России Красноармейска и Волчанска.
Также глава государства рассказал о стратегической роли Красноармейска. Он также отметил, как освобождение города повлияло на ход СВО.