Угроза атаки БПЛА в Воронежской области длилась почти сутки

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов действовал в Воронежской области почти 22 часа. Сигнал тревоги был отменен утром 28 февраля, сообщил губернатор Александр Гусев.
Согласно заявлению главы региона, опубликованному в официальном мессенджере МАX, угроза была объявлена в 10:34 27 февраля. Режим повышенной готовности сохранялся на протяжении всей ночи и был снят только в 8:18 28 февраля.
За время действия режима опасности, который продлился 21 час 44 минуты, информация о пострадавших или разрушениях на территории области не поступала. Жителей региона призывали соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями.
