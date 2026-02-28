Военкор Поддубный: ствольная артиллерия ВС РФ впервые ударила по Краматорску

Ствольная артиллерия ВС РФ впервые нанесла удар по Краматорску. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
По его данным, удар пришелся на северо-восточные окраины города. В первую очередь, как сообщают украинские ресурсы, на поселок городского типа Беленькое.
«Ствольная артиллерия Российской армии нанесла первый удар по Краматорску. По сообщениям украинских ресурсов, удар пришелся на поселок городского типа Беленькое», — написал Поддубный.
Он отметил, что факт обстрела подтверждают украинские аналитические ресурсы. Официальных комментариев от Минобороны РФ на данный момент не поступало.
Тем временем о ситуации в зоне спецоперации ранее высказывался военный эксперт Андрей Марочко. Он сообщил, что ВС РФ расширяют зону контроля на востоке Красного Лимана. Пригород находится под огневым контролем российской армии.