ВС РФ освободили Горькое и Нескучное

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской. Об этом сообщили в Минобороны России.