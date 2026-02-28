Ричмонд
ВС РФ освободили Горькое и Нескучное

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Север” в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области, — сказали там. — Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Горькое Запорожской области».