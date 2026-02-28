Российские средства ПВО сбили ракету большой дальности «Фламинго»

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 118 121 беспилотный летательный аппарат, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 942 танка и других боевых бронированных машин, 1 675 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 461 единица специальной военной автомобильной техники.