Российские средства ПВО сбили ракету большой дальности «Фламинго»

Также были сбиты 315 беспилотников самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и 315 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности “Фламинго” и 315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 118 121 беспилотный летательный аппарат, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 942 танка и других боевых бронированных машин, 1 675 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 461 единица специальной военной автомобильной техники.

