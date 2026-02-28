Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 330 человек

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 220 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 190. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 140 и до 400 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 330 солдат в зоне группировки «Восток» и свыше 50 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».