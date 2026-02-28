Степашин объяснил, почему Россия не «лупит по Банковой»

«По-хорошему удивлен тем, что Владимир Путин не делает резких движений. Можно было бы и по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть. Многие говорят: “Давайте, давайте, давайте”. Он держит, держит, держит. Но, как говорил Некрасов в “Кому на Руси жить хорошо”: “Наши топоры лежали — до поры”, — заметил политик.