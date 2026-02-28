Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин объяснил, почему Россия не «лупит по Банковой»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центр Киева остается целым благодаря порядочности и расчету президента РФ Владимира Путина, хотя «наши топоры» могут лежать только «до поры». Такое мнение высказал в интервью ТАСС экс-премьер России Сергей Степашин.

Источник: РИА "Новости"

«По-хорошему удивлен тем, что Владимир Путин не делает резких движений. Можно было бы и по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть. Многие говорят: “Давайте, давайте, давайте”. Он держит, держит, держит. Но, как говорил Некрасов в “Кому на Руси жить хорошо”: “Наши топоры лежали — до поры”, — заметил политик.

Как считает Степашин, причин тому несколько. «Это воспитание. Это порядочность. А с другой стороны, я думаю, это все-таки разумный расчет. Мы не должны разрывать все. История этому учит», — подчеркнул он.