Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, ВСУ потеряли за сутки до 190 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен в Харьковской области и Щурово в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.