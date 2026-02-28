Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Пристен в Харьковской области и Щурово в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.