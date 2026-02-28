Ричмонд
Режим ракетной опасности: что это такое и как себя вести

В 12 регионах страны ввели режим ракетной опасности. Это сигнал гражданской обороны, означающий угрозу воздушного нападения. Как вести себя, если в городе звучат сирены и экстренные сообщения, объяснили эксперты.

Источник: Pchela.News

Полезные советы подготовил научно-исследовательский центр мониторинга и профилактики совместно с антитеррористической комиссией Челябинской области:

Порядок действий дома.

Если в момент экстренного сообщения вы находитесь дома, то выключите газ и электроприборы, закройте окна и шторы, возьмите документы, телефон и воду, а затем зайдите в помещение без окон. Оставаться на месте нужно до сигнала «отбой».

Порядок действий на улице.

Необходимо найти ближайшее укрытие — подземный переход или подвал. Нельзя находиться рядом с окнами, стеклянными витринами и рекламными щитами. Если поблизости нет убежища, то нужно лечь на землю в низине и закрыть голову руками.

Порядок действий за рулём.

Надо остановиться, выйти из машины, найти укрытие или лечь на землю подальше от автомобиля.

Что делать нельзя?

Ни в коем случае не подбирайте обломки, не выходите из укрытия до сигнала «отбой» и не снимайте беспилотники на телефон.

Что делать после сигнала «отбой»?

Если вы нашли подозрительные предметы и обломки, то сообщите о них по номеру 112. Затем проверьте, всё ли в порядке у ваших близких.

Напомним, что в следующую среду, 4 марта, в Челябинске пройдёт проверка системы оповещения о ЧС.

