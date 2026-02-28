Режим ракетной опасности: что это такое и как себя вести

Полезные советы подготовил научно-исследовательский центр мониторинга и профилактики совместно с антитеррористической комиссией Челябинской области:
Порядок действий дома.
Если в момент экстренного сообщения вы находитесь дома, то выключите газ и электроприборы, закройте окна и шторы, возьмите документы, телефон и воду, а затем зайдите в помещение без окон. Оставаться на месте нужно до сигнала «отбой».
Порядок действий на улице.
Необходимо найти ближайшее укрытие — подземный переход или подвал. Нельзя находиться рядом с окнами, стеклянными витринами и рекламными щитами. Если поблизости нет убежища, то нужно лечь на землю в низине и закрыть голову руками.
Порядок действий за рулём.
Надо остановиться, выйти из машины, найти укрытие или лечь на землю подальше от автомобиля.
Что делать нельзя?
Ни в коем случае не подбирайте обломки, не выходите из укрытия до сигнала «отбой» и не снимайте беспилотники на телефон.
Что делать после сигнала «отбой»?
Если вы нашли подозрительные предметы и обломки, то сообщите о них по номеру 112. Затем проверьте, всё ли в порядке у ваших близких.
Напомним, что в следующую среду, 4 марта, в Челябинске пройдёт проверка системы оповещения о ЧС.