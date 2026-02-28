Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВО

— Роман Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — говорится в некрологе.
Судя по информации из социальных сетей, Роману было 40 лет. У него остались жена и ребенок.
В Камышине Волгоградской области снова траур. Как сообщили в администрации города, на СВО погиб камышанин Роман Слета.
