Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВО

В Камышине Волгоградской области снова траур. Как сообщили в администрации города, на СВО погиб камышанин Роман Слета.

Источник: РИА "Новости"

— Роман Владимирович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — говорится в некрологе.

Судя по информации из социальных сетей, Роману было 40 лет. У него остались жена и ребенок.