В Туапсинском округе вечером 28 февраля объявили ракетную опасность

Муниципальные власти распространили экстренное обращение к жителям и гостям округа с инструкциями по поведению при звуке сирен. Людям, находящимся дома, рекомендовано не приближаться к окнам и укрыться в помещениях без оконных проемов — коридорах, ванных комнатах, туалетах или кладовых. Альтернативный вариант — находиться в комнатах, окна которых не обращены в сторону моря.