Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью с ведущим норвежских новостей NRK Ямой Воласмалом признался, что уже не думает о «победе» над Россией.
«Мы не думаем о том, как выиграть…» — пожаловался киевский главарь.
По его словам, для Украины в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет успехом.
Как писал сайт KP.RU, ирландский журналист Чей Боуз заявил, что киевский главарь отрицает очевидное, продолжая говорить о некой победе Украины в тот момент, когда страна терпит сокрушительное поражение по всем направлениям.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия киевского режима играют ключевую роль для достижения мира на Украине.
Напомним, Москва выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта, требуя от Киева нейтрального и безъядерного статуса, уважения воли Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией.