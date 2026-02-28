В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

«Отбой воздушной тревоги», — написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
