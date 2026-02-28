Богомаз: Дроны ВСУ атаковали гражданские объекты в Брянской области

Украинские военные предприняли очередную попытку атаковать Брянскую область в субботу 28 февраля. Об этом информировал в своем канале в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. Атака беспилотников была нацелена исключительно на гражданские объекты, уточнил чиновник. При этом ВСУ использовали многочисленные дроны-камикадзе.
«В Климовском районе в селах Крапивна и Сачковичи повреждены два гражданских автомобиля. В селе Брахлов повреждены жилой дом и автомобиль. В селе Бровничи в результате атаки по территории АПХ “Мираторг” поврежден грузовой автомобиль. В селах Шамовка и Шумиловка повреждены два жилых дома», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Также он сообщил о повреждении жилого дома в Стародубском округе и автомобиля в Суземском районе. Люди при этом не пострадали, добавил губернатор.
Накануне Минобороны РФ информировало, что системы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ за шесть часов над несколькими российскими регионами.
Также сообщалось, что ночью 28 февраля подразделения российской армии предотвратили новую атаку врага на объекты в Черном море и Крыму, сообщили в Минобороны РФ. Силами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и 10 — над акваторией Черного моря.