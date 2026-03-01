В Хабаровском крае выявили фейковый ролик с «заявлением» губернатора

Телеграм-канал «Мэрия Хабаровска» подчёркивает: все меры поддержки действуют в полном объёме, и ни одна из них не отменялась. Ложный ролик передаёт не слова губернатора, а фантазию его создателей — и потому должен восприниматься только как попытка вброса.