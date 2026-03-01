В Хабаровском крае выявили фейковый ролик с «заявлением» губернатора

В Хабаровском крае распространяют дипфейковый ролик, в котором от имени главы региона утверждается, что родственникам погибших на СВО якобы перестанут выплачивать положенные деньги, сообщает телеграм-канал «Мэрия Хабаровска». Эта «новость» быстро разошлась по соцсетям, хотя не имеет под собой никаких оснований.
На самом деле губернатор Дмитрий Демешин не делал подобных заявлений. Авторы фейка взяли его обращение от 9 декабря 2025 года, посвящённое Дню героев Отечества, и изменили содержание речи, создав имитацию выступления. Подлинное видео опубликовано в официальном канале главы региона.
В крае продолжают действовать 46 мер поддержки для участников СВО и их семей. С 1 июля 2025 года введена краевая ежемесячная денежная выплата детям погибших участников. Кроме того, в случае гибели военнослужащего семьи получают федеральные единовременные выплаты по указам Президента РФ, а также страховые начисления, предусмотренные федеральным законодательством.
— Подобные дипфейки — один из инструментов украинского ЦИПсО, направленный на дискредитацию российских властей, — отмечают специалисты. — Именно поэтому важно проверять информацию через официальные источники, а подозрительные материалы не распространять.
Телеграм-канал «Мэрия Хабаровска» подчёркивает: все меры поддержки действуют в полном объёме, и ни одна из них не отменялась. Ложный ролик передаёт не слова губернатора, а фантазию его создателей — и потому должен восприниматься только как попытка вброса.