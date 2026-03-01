Группировка «Запад» за сутки сбила 3 снаряда HIMARS и 60 квадрокоптеров ВСУ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск в течение суток сбили 3 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 60 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 3 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 3 барражирующих боеприпаса, 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 60 тяжелых боевых квадрокоптеров», — сказал Бигма.
По его данным, также военнослужащими группировки были уничтожены станция разведки, 37 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 5 полевых складов боеприпасов ВСУ.
«Ракетными войсками группировки нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО “Торнадо” по пункту временной дислокации механизированной бригады ВСУ, в результате которого уничтожено более 10 боевиков», — отметил Бигма.