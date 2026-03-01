Южная группировка за сутки поразила 39 блиндажей и 20 наземных роботов ВСУ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск поразили 39 блиндажей и укрытий, а также 20 наземных роботов ВСУ в течение суток. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.