Дроноводы «Центра» уничтожили живую силу ВСУ, обеспечив продвижение под Красноармейском

«В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем в составе группировки войск “Центр”, применив ударные FPV-дроны, выявили и уничтожили живую силу формирований ВСУ, пытавшуюся скрыться в лесополосе и в развалинах одного из строений на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что операторы беспилотников при нанесении ударов использовали эффект неожиданности, противник был застигнут врасплох и не успел укрыться. Дроноводы алейского подразделения вели свои радиоуправляемые и оптоволоконные БПЛА на предельно низких высотах и нанесли точные удары по выявленным блиндажам с живой силой ВСУ. Маскировка и станции радиоэлектронной борьбы не помогли противнику скрыть свои позиции от дроноводов. Взаимодействие операторов разведывательных и ударных дронов осуществлялось с использованием штатных средств связи.