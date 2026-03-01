Ричмонд
Дроноводы «Центра» уничтожили живую силу ВСУ, обеспечив продвижение под Красноармейском

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили личный состав ВСУ, обеспечив возможность продвижения штурмовых групп на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем в составе группировки войск “Центр”, применив ударные FPV-дроны, выявили и уничтожили живую силу формирований ВСУ, пытавшуюся скрыться в лесополосе и в развалинах одного из строений на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что операторы беспилотников при нанесении ударов использовали эффект неожиданности, противник был застигнут врасплох и не успел укрыться. Дроноводы алейского подразделения вели свои радиоуправляемые и оптоволоконные БПЛА на предельно низких высотах и нанесли точные удары по выявленным блиндажам с живой силой ВСУ. Маскировка и станции радиоэлектронной борьбы не помогли противнику скрыть свои позиции от дроноводов. Взаимодействие операторов разведывательных и ударных дронов осуществлялось с использованием штатных средств связи.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше