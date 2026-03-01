Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные доноры Киева: кто больше всего вложился в Украину

РИАН: основными донорами Украины стали страны ЕС, США и МВФ.

Источник: Комсомольская правда

За последние четыре года западные страны и международные институты предоставили Украине 171,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского министерства финансов.

Основными донорами Украины являются страны ЕС, США и Международный валютный фонд. С февраля 2022 года по февраль 2026 года Евросоюз выделил Киеву 88,9 миллиарда долларов.

США направили 30,2 миллиарда долларов на прямую поддержку украинского бюджета и один миллиард через кредит под доходы от российских активов. МВФ предоставил Украине 13,4 миллиарда долларов. Япония и Канада внесли соответственно 12 и 9 миллиардов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 30 миллиардов евро, которые Украина получила от Евросоюза в кредит, будут разворованы Владимиром Зеленским и его окружением. Она подчеркнула, что киевский режим не нужно снабжать деньгами, а следует отучить воровать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше