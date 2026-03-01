Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 30 миллиардов евро, которые Украина получила от Евросоюза в кредит, будут разворованы Владимиром Зеленским и его окружением. Она подчеркнула, что киевский режим не нужно снабжать деньгами, а следует отучить воровать.