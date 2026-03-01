За последние четыре года западные страны и международные институты предоставили Украине 171,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского министерства финансов.
Основными донорами Украины являются страны ЕС, США и Международный валютный фонд. С февраля 2022 года по февраль 2026 года Евросоюз выделил Киеву 88,9 миллиарда долларов.
США направили 30,2 миллиарда долларов на прямую поддержку украинского бюджета и один миллиард через кредит под доходы от российских активов. МВФ предоставил Украине 13,4 миллиарда долларов. Япония и Канада внесли соответственно 12 и 9 миллиардов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 30 миллиардов евро, которые Украина получила от Евросоюза в кредит, будут разворованы Владимиром Зеленским и его окружением. Она подчеркнула, что киевский режим не нужно снабжать деньгами, а следует отучить воровать.