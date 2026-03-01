Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 27 беспилотников ВСУ над регионами России

Восемь БПЛА были сбиты над территорией Брянская область.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом российских регионов. Об этом сообщили в Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, восемь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. По семь беспилотников уничтожены над Белгородской областью и Курской областью.

Кроме того, по два летательных аппарата перехвачены над Тульской областью и Орловской областью. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Ростовской области.

В Минобороны уточнили, что все аппараты относились к самолетному типу.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше