Силы ПВО за ночь сбили 27 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом российских регионов. Об этом сообщили в Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, восемь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области. По семь беспилотников уничтожены над Белгородской областью и Курской областью.
Кроме того, по два летательных аппарата перехвачены над Тульской областью и Орловской областью. Еще один беспилотник уничтожен над территорией Ростовской области.
В Минобороны уточнили, что все аппараты относились к самолетному типу.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше