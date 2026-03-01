Пять часов сохранялся режим атаки БПЛА в Воронежской области

В первый день весны поздней ночью, в 1:32, по всей территории Воронежской области объявили о введении режима опасности атаки беспилотников. Он сохранялся на протяжении пяти часов и пяти минут — до 6:31 утра 1 марта. Об этом свидетельствуют сообщения губернатора Александра Гусева в телеграм-канале.
— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — уверял глава региона.
Кстати, по данным Министерства обороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 дронов самолетного типа на регионами страны. Из них 8 штук — над Брянской областью, 7 — над Белгородской и Курской, по два БПЛА сбили над Тульской и Орловской областями и еще один — над Ростовской.