Ответственный за атаку на Белгород командир ВСУ укрылся под Львовом

Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственный за атаку на гражданскую инфраструктуру Белгорода, предположительно находится во Львовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, ответственность за участие в массированном ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки украинской армии. Приказ был отдан командиром бригады А. А. Поповым.
Источник также сообщил, что после произошедшего офицер, как предполагается, укрылся в городе Дрогобыч Львовской области.
В период с 26 по 27 февраля Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу украинской армии. ВСУ атаковали почти 40 населенных пунктов в 15 муниципалитетах. После атак без света остались 10 тысяч абонентов. Социально значимые объекты функционировали в штатном режиме.