Ответственный за атаку на Белгород командир ВСУ укрылся под Львовом

По данным собеседника агентства, ответственность за участие в массированном ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки украинской армии. Приказ был отдан командиром бригады А. А. Поповым.