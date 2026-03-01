Ричмонд
Над Ростовской областью уничтожен один БПЛА ночью 1 марта

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над шестью регионами страны в ночь на 1 марта. Все беспилотные летательные аппараты относились к самолетному типу, сообщили в Минобороны.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, больше всего дронов — восемь единиц — сбили над Брянской областью. По семь беспилотников уничтожили в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей. Над Тульской и Орловской областями перехватили по два летательных аппарата, еще один БПЛА ликвидировали над Ростовской областью.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что над один БПЛА уничтожен прошедшей ночью в Кашарском районе Ростовской области.

