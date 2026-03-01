Расчет Supercam S350 уничтожил пункт управления дронами ВСУ на берегу Днепра

Расчет многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Supercam S350» отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России вскрыл пункт управления беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, цель обнаружили во время планового полета. Точка запуска беспилотников противника прикрывалась вооруженными формированиями ВСУ. После выявления объекта его координаты были оперативно переданы артиллерийским подразделениям группировки войск «Днепр», которые нанесли огневое поражение. Сообщается, что в результате точного удара пункт управления беспилотниками противника был полностью уничтожен.
В Минобороны РФ отметили, что «Supercam S350» сочетает компактные размеры с высокими тактико-техническими характеристиками. Аппарат способен находиться в воздухе до 4,5 часа, вести разведку в любое время суток и передавать видеоинформацию на наземный пункт управления в режиме реального времени.
Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы расчета «Supercam S350» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр». Операторы соединения круглосуточно проводят воздушную разведку в Херсонской области, выявляя замаскированные огневые позиции артиллерии, минометов, самоходные установки, а также пункты временной дислокации и управления БПЛА.