«Недавно в одном из радиоперехватов мы узнали, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в основном это касается водителей и грузчиков, которым приходится доставлять снаряды, оборудование и продовольствие на позиции ВСУ.
На Сумском направлении действуют подразделения группировки «Север». За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 220 военных, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два хранилища материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, вооруженные силы успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с регионом.