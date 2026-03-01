Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону — погибла женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. На трассе в Запорожской области ВСУ ударили по автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону — погибла женщина и тяжело ранена еще одна. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого

«На автомобильной дороге Васильевка — Бердянск в районе Черниговского муниципального округа ВСУ совершили целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по гражданскому автомобилю волонтеров из Ростова-на-Дону», — сообщил губернатор.

В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте. Тяжелые ранения получила ещё одна волонтер — также женщина 1975 года рождения. Она доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги. Медики делают все возможное для спасения ее жизни и здоровья, прионформировал глава региона.

В феврале ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше