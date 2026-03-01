ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону — погибла женщина

В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте. Тяжелые ранения получила ещё одна волонтер — также женщина 1975 года рождения. Она доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги. Медики делают все возможное для спасения ее жизни и здоровья, прионформировал глава региона.