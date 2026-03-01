Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Жители региона получили уведомления от РСЧС.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас в регионе существует угроза падения беспилотников. При обнаружении обломков БПЛА рекомендуется звонить по номеру 112.

Жителям и гостям Краснодара, находящимся в зданиях, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо перейти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше