В зоне группировки «Север» противник потерял свыше 200 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 190. В результате действий группировок «Южной» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 220 и до 330 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 330 солдат в зоне группировки «Восток» и до 40 в зоне ответственности группировки «Днепр».