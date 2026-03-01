Ричмонд
ВСУ потеряли пусковую установку HIMARS и боевую машину «Град»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли пусковую установку HIMARS и боевую машину РСЗО «Град» в результате действий группировки войск «Север», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной разведки. Уничтожены склад боеприпасов и семь складов материальных средств», — говорится в сообщении.

