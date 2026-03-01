Ричмонд
ВС России освободили 24 населенных пункта в зоне СВО за месяц

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. За февраль в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены 24 населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Как подсчитало РИА Новости, с 1 по 28 февраля под контроль Вооруженных Сил России перешли 24 населенных пункта — девять в Запорожской области, по пять в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, четыре в Сумской области и один в Днепропетровской области.