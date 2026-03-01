Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубай призвали перенять опыт Кубани по защите от атак дронов и ракет

Дубайские отели оказались беззащитны перед угрозами.

Источник: KrasnodarMedia.su

Атаки на туристическую инфраструктуру Дубая, произошедшие 1 марта, обнажили уязвимость ближневосточных курортов перед воздушными угрозами. Инциденты, в ходе которых иранская ракета упала рядом с отелем Fairmont The Palm, обломки беспилотника повредили знаменитый Burj Al Arab, а также пострадали люди в международном аэропорту, заставили экспертов заговорить о необходимости срочных мер безопасности.

По мнению президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, странам Персидского залива стоило бы обратить внимание на опыт российских курортов. В Крыму и Краснодарском крае за четыре года столкновения с подобными угрозами сформировалась комплексная система защиты туристов и местных жителей.

— Страны Персидского залива оказались не готовы к ударам по туристической инфраструктуре. Тогда как в Крыму и на Кубани такая реальность существует четвертый год. Там выстроена четкая система: силы ПВО начеку, власти и бизнес взаимодействуют, население знает пути эвакуации и места укрытий. Передача этих наработок помогла бы повысить безопасность на курортах Ближнего Востока, — цитирует ТАСС слова Волкова.

Эксперт подчеркнул, что отлаженное взаимодействие военных, чиновников и отельеров на российских курортах позволяет минимизировать риски для отдыхающих. При этом он напомнил, что многие регионы России, не затронутые воздушными атаками, остаются полностью открытыми и безопасными для приема иностранных гостей. Речь идет об Алтае, Карелии, Байкале, Казани и курортах Северного Кавказа, где туристы могут чувствовать себя в полной безопасности.

Вслед за аэропортом Краснодара, который приостановил работу утром, в 11:56 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.

Напомним, самолеты из Сочи не полетят в Дубай 1 марта.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше