Дубай призвали перенять опыт Кубани по защите от атак дронов и ракет

Атаки на туристическую инфраструктуру Дубая, произошедшие 1 марта, обнажили уязвимость ближневосточных курортов перед воздушными угрозами. Инциденты, в ходе которых иранская ракета упала рядом с отелем Fairmont The Palm, обломки беспилотника повредили знаменитый Burj Al Arab, а также пострадали люди в международном аэропорту, заставили экспертов заговорить о необходимости срочных мер безопасности.
По мнению президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, странам Персидского залива стоило бы обратить внимание на опыт российских курортов. В Крыму и Краснодарском крае за четыре года столкновения с подобными угрозами сформировалась комплексная система защиты туристов и местных жителей.
— Страны Персидского залива оказались не готовы к ударам по туристической инфраструктуре. Тогда как в Крыму и на Кубани такая реальность существует четвертый год. Там выстроена четкая система: силы ПВО начеку, власти и бизнес взаимодействуют, население знает пути эвакуации и места укрытий. Передача этих наработок помогла бы повысить безопасность на курортах Ближнего Востока, — цитирует ТАСС слова Волкова.
Эксперт подчеркнул, что отлаженное взаимодействие военных, чиновников и отельеров на российских курортах позволяет минимизировать риски для отдыхающих. При этом он напомнил, что многие регионы России, не затронутые воздушными атаками, остаются полностью открытыми и безопасными для приема иностранных гостей. Речь идет об Алтае, Карелии, Байкале, Казани и курортах Северного Кавказа, где туристы могут чувствовать себя в полной безопасности.
