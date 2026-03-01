Дубай призвали перенять опыт Кубани по защите от атак дронов и ракет

— Страны Персидского залива оказались не готовы к ударам по туристической инфраструктуре. Тогда как в Крыму и на Кубани такая реальность существует четвертый год. Там выстроена четкая система: силы ПВО начеку, власти и бизнес взаимодействуют, население знает пути эвакуации и места укрытий. Передача этих наработок помогла бы повысить безопасность на курортах Ближнего Востока, — цитирует ТАСС слова Волкова.