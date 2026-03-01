Россия перехватила и уничтожила 43 украинских БПЛА за шесть часов

«Первого марта в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства.
МО уточнило, что 17 БПЛА сбили над территорией Крыма, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над Курской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Белгородской областью, три — над Краснодарским краем, один — над Брянской областью.
