Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников

17 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, восемь — над Азовским морем, пять — над Черным морем, ️еще пять украинских беспилотников нейтрализовали над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Краснодарским краем и еще один — над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.