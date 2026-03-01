Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников

«В период с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.
17 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, восемь — над Азовским морем, пять — над Черным морем, ️еще пять украинских беспилотников нейтрализовали над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Краснодарским краем и еще один — над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
