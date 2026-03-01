Ричмонд
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. Российская ПВО в первой половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 43 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

17 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, восемь — над Азовским морем, пять — над Черным морем, ️еще пять украинских беспилотников нейтрализовали над Курской областью, четыре — над Белгородской, три — над Краснодарским краем и еще один — над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.

