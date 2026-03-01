Ричмонд
Севастополь отбивает атаку ВСУ — сбиты несколько воздушных целей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отражают атаку ВСУ на Севастополь — на данный момент сбиты три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели над морем», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

И уточнил, что в районе цели были уничтожены в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

Глава города-героя призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Угроза атаки беспилотников была объявлена также в Новороссийске, на территории Туапсинского округа, в Геленджике.

