Севастополь отбивает атаку ВСУ — сбиты несколько воздушных целей

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели над морем», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
И уточнил, что в районе цели были уничтожены в районе Северной стороны и мыса Фиолент.
Глава города-героя призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Угроза атаки беспилотников была объявлена также в Новороссийске, на территории Туапсинского округа, в Геленджике.