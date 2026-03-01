В Севастополе над морем силы ПВО сбили три цели

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты три воздушных цели над морем в районе Северной стороны и мыса Фиолент», — написал он в своем Telegram-канале.
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны сбили три цели над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты три воздушных цели над морем в районе Северной стороны и мыса Фиолент», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.