Над Кубанью, Черным и Азовским морями 1 марта ПВО сбила 16 БПЛА ВСУ

Днем 1 марта ПВО отразила атаку беспилотников на Краснодарский край.

Источник: АиФ Воронеж

Над Кубанью, Черным и Азовским морями ПВО сбила 16 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В период с 8 до 14 часов дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Из них три над Краснодарским краем, восемь над акваторией Азовского моря и пять над Черным. Еще 17 дронов уничтожили над полуостровом Крым. Кроме того, пять беспилотников сбили над Курской областью, четыре над Белгородской и один над Брянской.

Напомним, над Кубанью, Черным и Азовским морями до обеда 23 февраля сбили 26 БПЛА.

Мы писали, обломки БПЛА повредили электроподстанцию в Темрюкском районе. Фрагменты беспилотников упали вблизи хутора Белый. Пострадавших и возгораний не было. По информации администрации района, ограничений электроснабжения жителей также не зафиксировали.

