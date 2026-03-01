Из-за атаки БПЛА начало матча между «Сочи» и «Спартаком» могут изменить

«По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем возможно будет изменено время начала матча 19-го тура РПЛ “Сочи” — “Спартак”. О решении сообщим дополнительно», — сообщается в этой информации.
Как известно, поединок между «барсами» и «красно-белыми» должен быть начаться на олимпийской арене «Фишт» (она находится на федеральной территории «Сириус», где сейчас тоже заявлено об опасности атаки дронов) 1 марта в 16:30.
В данный момент в Сочи, по словам мэра города-курорта, работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов.
