В Мысхако из-за упавших обломков БПЛА повреждена ЛЭП и окна в двух домах

Обломки бесплотника упали в селе Мысхако в Новороссийске.

Источник: Аргументы и факты

В Мысхако из-за упавших обломков БПЛА повреждена ЛЭП и окна в двух домах, сообщает региональный оперштаб.

По предварительным данным, никто не пострадал. Однако в двух многоквартирниках повреждены окна, а также линия электропередачи. На месте работают специальные и экстренные службы.

Отражение атаки БПЛА продолжается.

Мы писали, в Новороссийске 1 марта объявили угрозу атаки беспилотников. Мэр Андрей Кравченко напомнил, что при включении сирен — сигнала «Внимание всем» не следует подходить к окнам, нужно укрыться в помещении со сплошными стенами. На улице следует укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе.

Напомним, обломки беспилотника упали в хуторе Ленина под Краснодаром. Пострадавших нет. В результате падения фрагментов во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома.

