В Новороссийске объявлена угроза с моря

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Соответствующее предупреждение распространил глава города Андрей Кравченко.
При звуке сирен жителям первой линии у моря рекомендовано:
— уйти в комнаты, окна которых выходят не на море, или в помещения без окон (коридор, ванная, кладовая);
— избегать открытых пространств у воды.
Сигнал отменят после нормализации обстановки.
