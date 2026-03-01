Ричмонд
В Новороссийске объявлена угроза с моря

В Новороссийске ввели режим угрозы применения БЭК.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Соответствующее предупреждение распространил глава города Андрей Кравченко.

При звуке сирен жителям первой линии у моря рекомендовано:

— уйти в комнаты, окна которых выходят не на море, или в помещения без окон (коридор, ванная, кладовая);

— избегать открытых пространств у воды.

Сигнал отменят после нормализации обстановки.

